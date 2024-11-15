деревня Косарево, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Косарево

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1871 г. По жалобе крестьянина Витебской губернии Лепельского уезда Нацкой волости деревни Косарева Леона Ильина. // Российский Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Начская волость
31КосареводеревняНача, река, колодецНачского, православногоПолюдовичскому сельскому обществу20

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Косарево24

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Косарево25

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