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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян Паутовых деревни Ивняг Ведерковской волости Грязовецкого уезда за драку и беспорядки в нетрезвом состоянии. 1914 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивняг Ведерковской волости Грязовецкого уезда Тютина на постановление уездного съезда, по которому отменен приговор односельчан жалобщика Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивняк Ведерковской волости Грязовецкого уезда Тошина на медлительность земского начальника 3 участка при рассмотрении его дела о выделении Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Кохтошской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3314Ивняк, д. каз.при колодце.212144050
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
475. Ивняг, деревня бывшая государственная, при речке Кохтыше, дворов 19, жителей 100, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
30ИвнякНизовскоебывшие государственные246163
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ивняг3397124деревняРусские335567122
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивняг (молочно-проп. п.) 1628деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.3433
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247696Ивнякдеревня59°04'с.ш.40°23'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440271д Ивнякдеревня