деревня Ивняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивняк

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян Паутовых деревни Ивняг Ведерковской волости Грязовецкого уезда за драку и беспорядки в нетрезвом состоянии. 1914 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивняг Ведерковской волости Грязовецкого уезда Тютина на постановление уездного съезда, по которому отменен приговор односельчан жалобщика Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Ивняк Ведерковской волости Грязовецкого уезда Тошина на медлительность земского начальника 3 участка при рассмотрении его дела о выделении Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Кохтошской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3314Ивняк, д. каз.при колодце.212144050

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
475. Ивняг, деревня бывшая государственная, при речке Кохтыше, дворов 19, жителей 100, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
30ИвнякНизовскоебывшие государственные246163

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Ивняг3397124деревняРусские335567122

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Ведерковский сельсовет
Ивняг (молочно-проп. п.) 1628деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.3433

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247696Ивнякдеревня59°04'с.ш.40°23'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440271д Ивнякдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.