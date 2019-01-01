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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1241Чувардино, с. вл.при рч. Неживке.273159286303Церковь православная 1. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Дмитровский уезд
С. Чуваргино с дер. Рожково37Алек. Фед. Афросимов2631753
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
350. Чувардино, село бывшее владельческое, дворов 87, жителей 669, церковь православная, школа, лавка, постоялый двор, торжок 24-го июля и 26-го окт.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Чувардино (село)1Почтово-телеграфное отделение Чувардино Орловской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64130Чувардиносело52°35'с.ш.35°31'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54612419116с Чувардиносело