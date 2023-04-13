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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Шатилово Фетининской вол. Вологодского уезда на землемера Белоусова за невыполнение им работ по размежеванию. 1862 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по представлению Вологодского уездного съезда с жалобой крестьянина дер. Шаталова Фетиньинской волости Вологодского уезда Овсянникова о разделе. 1894 г. // Гос. архи Показать все
Дело по представлению земского начальника 1-го участка с жалобой доверенного крестьянина дер. Шаталова Фетиньинской волости Савичева крестьянина Соколова на неправильное Показать все
Дело по прошению крестьянской вдовы Фетиньинской волости дер. Шаталова Апполинарии Овсянниковой о причислении ее к вологодскому мещанскому обществу. 1895 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
540Шатолово, д. вл.при рч. Едке.207205054
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11990ШаталовоШаталовское.Василия Великогобывшие помещичьи213,5276767
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Шаталово 3653деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 23 км. Летнее: —.3838
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36069Шаталоводеревня59°23'с.ш.39°43'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440712д Шаталоводеревня