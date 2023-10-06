деревня Шкунтики, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шкунтики

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Игуменовская волость
116. Шкунтики, село бывшее владельческое, при реке Половице, дворов 5, жителей 65, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, питейный дом, я Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Дисненский уезд, Игуменовская волость
село Шкунтики512687653484389530666961101

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Игуменовская волость
Шкунтики, с., р. Половица, жит. 118 (53 м. 65 ж.), дес. 95, у. гор. 47 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д Шкунтики52

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский сельсовет
д. Шкунтики25

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