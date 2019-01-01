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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
711. Старое Рахино, село бывшее государственное, при реке Холове, дворов 194, жителей 862, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, 2 часов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старое-Рахино1353145723776923102586489610
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
51Старое Рахино (с.)3-го стана, 5-го зем. уч.Старорахинского25624044754699315++земледелиекуст. пром.Старо-Московский трактрека Холова.Церковь, 3 часовни, земская школа, волостное правление, хлебо-запасный магазин, 3 чайных, вин., 5 мелочных лавок, кузн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59800Старое Рахинодеревня58°08'00"32°39'00"O-36-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49614428306д Старое Рахинодеревня