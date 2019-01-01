деревня Старое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Старое Рахино

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Рахинская волость
711. Старое Рахино, село бывшее государственное, при реке Холове, дворов 194, жителей 862, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, 2 часов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Рахинская волость
село Старое-Рахино1353145723776923102586489610

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Рахинская волость
51Старое Рахино (с.)3-го стана, 5-го зем. уч.Старорахинского25624044754699315++земледелиекуст. пром.Старо-Московский трактрека Холова.Церковь, 3 часовни, земская школа, волостное правление, хлебо-запасный магазин, 3 чайных, вин., 5 мелочных лавок, кузн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
59800Старое Рахинодеревня58°08'00"32°39'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение
49614428306д Старое Рахинодеревня

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