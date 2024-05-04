деревня Репки, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Репки

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Луковская волость
425. Репки, село бывшее государственное, при реке Добосне, дворов 36, жителей 265, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Луковская волость
41Село Репкиторговом тр. р. Добаснеоб-ву кр. прав. 69210218Репковского пр. 12518

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Поболовский сельсовет
д Репки74

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Поболовский сельсовет
д. Репки81

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