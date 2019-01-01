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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
26Дер. Титовкапроселкеруч. без. им. Петровичск. с. о. и землевлад. М. Евневич, И. Саковичу и А. Я. Раевской, кр. 2 дв. и 1 мещ., прав. 4138Петровичск. пр. 12548
20Дер. ТитовкапроселкеручьеТитовскому с. о. 38129133Кулешовск. пр. 12027
28Фол. Титовкапроселкеручьедв. М. Каминской, кат. 123Кричевского р.-кат. 12027
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178093Титовкадеревня53°49'00"32°03'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656460141д Титовкадеревня