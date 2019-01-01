№№ по порядку Населённые места При какой дороге При какой воде Кому принадлежит земля Дворов Мужчин Женщин Приход Верст до Могилева Верст до уездного города

26 Дер. Титовка проселке руч. без. им. Петровичск. с. о. и землевлад. М. Евневич, И. Саковичу и А. Я. Раевской, кр. 2 дв. и 1 мещ., прав. 4 13 8 Петровичск. пр. 125 48

20 Дер. Титовка проселке ручье Титовскому с. о. 38 129 133 Кулешовск. пр. 120 27