село Щекино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Щекино

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Щекинской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10461Щекино, с. каз.при Спаском ключе.1313123647Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Трегубовская волость
1823. Щекино, село бывшее государственное, дворов 10, жителей 74, церковь православная, школа

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Трегубовская волость
159140С. ЩекиноС. Щекинск.Спасо-Щекинскийбывшие государственные147206352

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
36102Щекинодеревня60°39'с.ш.46°13'в.д.P-38-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение
19614472191д Щекинодеревня

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