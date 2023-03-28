село Сухоруковское, село Сухоруковское, Елизаровская волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Сухоруковское

Елизаровская волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
723Сухоруковское, с. каз.при р. Большой Оби.380165359381Церковь православная 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Елизаровская волость
Сухоруковское с., при р. Оби, на зем. и почт. тр.501355¼203421
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