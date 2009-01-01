агрогородок Перерост, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Перерост

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Кормянская волость
137. Перерост, село бывшее владельческое, дворов 223, жителей 1944, церковь православная, 4 ветр. млн.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Кормянская волость
3Село Перероетпроселочнойруч. без назв. Переростов. с. о. 46614901511Переростов. пр. 20737
4В нем Рожд.-Богородицкая церковьпроселочнойручьепричту245Переростов. пр. 20737

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Переростовский сельсовет
д Перерост522

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Переростовский сельсовет
аг. Перерост477

Мы используем куки для улучшения работы сайта.