деревня Пожарово, деревня Пожарово, Сандыревская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Пожарово

Сандыревская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению Григория Михайловича Жирнова, крестьянина дер. Пожарово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда временнообязанного помещику Азанчееву, о расср Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Пожарово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича Понамарева о продаже сельским старостой с торга коровы за неу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5838Пожарово, д. вл.при колодцах.2527113937

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
д. ПожаровоXV. Починковское 2-е общество646014Ново-Приселковский приход
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