деревня Алексеевичи, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Алексеевичи

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Именинская волость
353. Алексеевичи (Козаны, Бобруйки), деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 377, волостное правление (уездный город в 42 верстах), ветряная мельница. В 6 верс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Именинская волость
село Алексеевичи113361341931121092018412725

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Именинская волость
АлексеевичиДеревня580634614Нагорье

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Дрогичинский район, Немержанский сельсовет
д Алексеевичи505

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Немержанский сельсовет
д. Алексеевичи264

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