- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
353. Алексеевичи (Козаны, Бобруйки), деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 377, волостное правление (уездный город в 42 верстах), ветряная мельница. В 6 верс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Алексеевичи113361341931121092018412725
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
АлексеевичиДеревня580634614Нагорье
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Алексеевичи505
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Алексеевичи264