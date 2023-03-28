деревня Нижние Гаревские, деревня Нижние Гаревские, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижние Гаревские

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Путинская волость
106) д. Нижне-Гаревская, на р. Верх-Хмелевке, распл.Пригодское общество194460Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские909

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
346427Нижние Гаревскиедеревня57°59'00"54°17'00"O-40-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Путинское сельское поселение
57612425161д Нижние Гаревскиедеревня
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