село Бронница, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Бронница

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницкая волость
7. Бронницо (Старая Слобода, Заречье), село бывшее владельческое, при рр. Мсте и Глумиде, дворов 181, жителей 695, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 цер Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронницкая волость
село Бронница231926528124335233814733772

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Бронницкая волость
5Бронница (Ям-Бронница) (сел.)6-го стана, 6-го зем. уч.Бронницкого189201517539105625++земледелиереки Мста и Глушица.реки2 цер., молитвенный дом, школа, волостное правление, почтовая станция, земская конная станция, фельдшерский пункт, 9 мел. л., 7 чайн., винная лавка, пивная лавка, постоял Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
60120Бронницасело58°28'00"31°39'00"O-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Бронницкое сельское поселение
49625408101с Бронницасело

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