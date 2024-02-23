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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
43. Большие Зимницы, село бывшее владельческое, дворов 108, жителей 755, церковь православная, постоялый двор, ветряная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
19Село Больш. ЗимницапроселкеручьеБол.-Зимницк. с. общ. и церк. з. 172597603Зимницкого пр. 6232
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большая Зимница331
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Большая Зимница126