деревня Сычевичи, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сычевичи

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Сычевиче55Гр. Тадурская29157182

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Радошковская волость
Свецевичи, им. (Жиркевич), спл. р. Радошковка, жит. 10 (8 м. 2 ж.), дес. 124, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Уша 11 в.
Свецевичи, ус. вод. мел. (Богдановича), спл. р. Радошковка, жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 5, у. гор. 49 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 12 в.
Свецевичи, д., спл. р. Радошковка, жит. 405 (206 м. 200 ж.), дес. 449, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Граничский сельсовет
д Сычевичи86

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д. Сычевичи122

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