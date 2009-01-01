Населенное место

Свецевичи, им. (Жиркевич), спл. р. Радошковка, жит. 10 (8 м. 2 ж.), дес. 124, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Уша 11 в.

Свецевичи, ус. вод. мел. (Богдановича), спл. р. Радошковка, жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 5, у. гор. 49 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 12 в.