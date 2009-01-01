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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Сычевиче55Гр. Тадурская—29157182
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Свецевичи, им. (Жиркевич), спл. р. Радошковка, жит. 10 (8 м. 2 ж.), дес. 124, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Уша 11 в.
Свецевичи, ус. вод. мел. (Богдановича), спл. р. Радошковка, жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 5, у. гор. 49 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 12 в.
Свецевичи, д., спл. р. Радошковка, жит. 405 (206 м. 200 ж.), дес. 449, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сычевичи86
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сычевичи122