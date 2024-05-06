деревня Сторожевое, деревня Сторожевое, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сторожевое

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3685Сторожевое, с. вл.при р. Оке.18834181167Церковь православная 1. 3авод кафельный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Стрелецкая волость
1063. Сторожевое, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 63, жителей 426, церковь православная, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Стрелецкая волость
Сторожевое (село)18Город Мценск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
63677Сторожевоедеревня53°54'с.ш.36°37'в.д.N-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Аникановское сельское поселение
54636407146д Сторожевоедеревня
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