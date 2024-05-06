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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3685Сторожевое, с. вл.при р. Оке.18834181167Церковь православная 1. 3авод кафельный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1063. Сторожевое, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 63, жителей 426, церковь православная, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Сторожевое (село)18Город Мценск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63677Сторожевоедеревня53°54'с.ш.36°37'в.д.N-37-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636407146д Сторожевоедеревня