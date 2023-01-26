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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2408Новотишевое, с. вл.при р. Хупте.3023198601537Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Ново-Тишевое. Д. Котаревка40Де-Роман2951670
С. Ново-Тишевое. Д. Комаревка и Д. Полевщина43Елиз. Матв. Ребровская6415151
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
932. Ново-Тишевое, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 135, жителей 779, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Ново-Тишевое1592666871067359335547147сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ново-Тишевое, г. Ребровской село4561при р. Хупте128521500102114022—волостн. правл.
Усадьба двор. Ребровскаго4575при р. Хупте—112—30½Ново-ТишевоеЦерк., шк. смеш., ветр. мельн., кузн. маслоб., просор., вин. лав., 3 мел. лав., хлебопашество
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1052Ново-Тишевоесело53°30'с.ш.40°07'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620445116с Ново-Тишевоесело