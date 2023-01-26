село Ново-Тишевое, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ново-Тишевое

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2408Новотишевое, с. вл.при р. Хупте.3023198601537Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Ново-Тишевое. Д. Котаревка40Де-Роман2951670
С. Ново-Тишевое. Д. Комаревка и Д. Полевщина43Елиз. Матв. Ребровская6415151

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ново-Тишевская волость
932. Ново-Тишевое, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 135, жителей 779, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ново-Тишевская волость
деревня Ново-Тишевое1592666871067359335547147сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Новотишевская волость
Ново-Тишевое, г. Ребровской село4561при р. Хупте128521500102114022волостн. правл.
Усадьба двор. Ребровскаго4575при р. Хупте11230½Ново-ТишевоеЦерк., шк. смеш., ветр. мельн., кузн. маслоб., просор., вин. лав., 3 мел. лав., хлебопашество

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1052Ново-Тишевоесело53°30'с.ш.40°07'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Нижнеякимецкое сельское поселение
61620445116с Ново-Тишевоесело

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