село Ивановка, село Ивановка, Мендыкаринский район, Костанайская область (на 2022) — Familio

Ивановка

Мендыкаринский район, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Николаевский уезд, Боровская волость
40Ивановский пос., осн. 1888 г.Всех дворов: 35. 181Лошадей: 25. Рогатого скота: 30. Овец: 1.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, Мендыкаринский район, Первомайский сельский округ
село ИвановкаИванов а.395657300
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