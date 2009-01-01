агрогородок Шиловичи, Вилейский район, Минская область (на 2021) — Familio

Шиловичи

Вилейский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Вилейская волость
Теклинополь, им. (Скирмунта), жит. 29 (18 м. 11 ж.), дес. 477, у. гор. 5 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 47 в., ст. ж. д. Молодечно 27 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Вилейский район, Осиповичский сельсовет
д Шиловичи656

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Вилейский район, Осиповичский сельсовет
аг. Шиловичи150

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