усадьба Аннинское, усадьба Аннинское, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Аннинское

Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
усадьба
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Романо-Борисоглебский уезд
С. Анненское с дер.45Кат. Ив. Сабанеева1611358

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Савинская волость
ус. Аннинское4868Вознесенский на Урдоме приход
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