село Верхний Шибряй, село Верхний Шибряй, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Верхний Шибряй

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Верхне-Шибряевская волость
203. В. Шибряй (Устино), село бывшее государственное, при речке Шибряйке, дворов 119, жителей 756, волостное правление (уездный город в 82 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Верхне-Шибряйская волость
село Верхний-Шибряй«Уваровское» п.-т. отд.8018

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Верхне-Шибрянская волость
село Верхне-Шибрянское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
65259Верхний Шибряйсело42°31'52°02'K-39-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Верхнешибряйский сельсовет
68644420101с Верхний Шибряйсело
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