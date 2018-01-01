деревня Свищевка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Свищевка

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1683Архангельское (Свищевка), с. вл.при р. Хопре.431032192185Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Козмодемьянская волость
888. Архангельское (Свищевка), село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 50, жителей 354, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
52905Свищевкадеревня52°24'с.ш.43°35'в.д.N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Урусовское сельское поселение
63641484171д Свищевкадеревня

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