хутор Северинов, хутор Северинов, Хмеловская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Северинов

Хмеловская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3886Северинов, хут. казач.при урочище Городище.1911297

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Хмеловская волость
7.0Холодный (Севериновщина) хуторХмеловское козаков6134448614
7.0Холодный (Севериновщина) хуторХмеловское казенных крестьян 1-ое61322437
7.0Холодный (Севериновщина) хуторХмеловское (Балюр-Кондратьевское) крестьян собственников513224610
7.0Холодный (Севериновщина) хуторХмеловское (Шкларевичевское) крестьян собственников513337815
7.0Холодный (Севериновщина) хуторХмеловское (Кондратьевское) крестьян собственников51322538
7.0Холодный (Севериновщина) хуторНиколаевское крестьян собственников61322347
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