деревня Заручевье, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Заручевье

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
План земельных участков деревни Заручевье Бельской волости Гдовского уезда, владения крестьян-домохозяев. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Заручевье Бельской волости Гдовского уезда Агафьи Ивановой о разъяснении ее прав на оставшиеся после ее смерти первого мужа два душевых над Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1778Заручевье, д. каз.при руч. безымянном.9650256778

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Заручевье д.1043 стан6117 участок61город Псков.

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