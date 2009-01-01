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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Тржецяковцы, им. (Колесинского), жит. 21 (13 м. 8 ж.), дес. 104, у. гор. 5 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 5 в.
Тржецяковцы, д., р. Островик, жит. 121 (53 м. 68 ж.), дес. 112, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Третьяковцы141
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Третьяковцы66