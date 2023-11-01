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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Городище Вшельской волости Лужского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 30. Д Показать все
Об изменении границ крестьянского надела д. Городище, Вшельской волости, Лужского уезда. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По делу о представлении в пользу крестьянина Вшельской волости д. Городища Н. Иванова сдворочного места в размере 1-го душевого надела. 1889 г. // Центральный государстве Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2350Городище, д. вл.при колодцах.583338110110Почтовая станция.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Городищи д., земская ст.805 стан25127 участок38Городищенское почтовое отделение
Городищи, г. Екимова, им.805 стан25127 участок38Городищенское почтовое отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59769Городищедеревня58°15'00"29°54'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450151д Городищедеревня