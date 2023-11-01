деревня Городище, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Городище

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Городище Вшельской волости Лужского у. ; план. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 30. Д Показать все
Об изменении границ крестьянского надела д. Городище, Вшельской волости, Лужского уезда. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
По делу о представлении в пользу крестьянина Вшельской волости д. Городища Н. Иванова сдворочного места в размере 1-го душевого надела. 1889 г. // Центральный государстве Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2350Городище, д. вл.при колодцах.583338110110Почтовая станция.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Городищи д., земская ст.805 стан25127 участок38Городищенское почтовое отделение
Городищи, г. Екимова, им.805 стан25127 участок38Городищенское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
59769Городищедеревня58°15'00"29°54'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450151д Городищедеревня

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