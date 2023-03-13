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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2321Екимец Нижиий, с. вл.при р. Хупте.304518103105Церковь православная 1. Ярмарка.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Нижний Якимец (Трубниково), Трубниковых, Бурмалиной и Еропкиных село4641при р. Хупте37127132259—322½СмыгаловкаЦерк. кам., цер. шк. см., ярм. 8 Июля и 22 октю хлебопаш.
Церковкая сторожка при с. нижнем Якимце4678при церкви нижнего Якимца—112—322½Смыгаловка
Священно-церковно-служ. с. нижнего Якимца4679при церкви нижнего Якимца—6814—322½Смыгаловка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1622Нижний Якимецсело53°29'с.ш.40°11'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620445101с Нижний Якимецсело