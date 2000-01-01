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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
106. Заречаны, односелок бывший владельческий, при озере Укле, двор 1, жителей 12, церковь православная, корчма. В ¼ версты — Воропанщинское в. првл. В 10 верстах — усадь Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заречаны, з., оз. Укля, жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 25, у. гор. 75 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Заречаны2