хутор Заречаны, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заречаны

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Воропанщинская волость
106. Заречаны, односелок бывший владельческий, при озере Укле, двор 1, жителей 12, церковь православная, корчма. В ¼ версты — Воропанщинское в. првл. В 10 верстах — усадь Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Заречаны, з., оз. Укля, жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 25, у. гор. 75 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бальбиново 39 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
х. Заречаны2

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