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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заболотье, ф. (Гайковича), р. Уша, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 29 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Молодечно 8 в.
Заболотье, з., р. Уша, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 11, у. гор. 30 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 40 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заболотье19
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заболотье26