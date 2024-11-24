Населенное место

Заболотье, ф. (Гайковича), р. Уша, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 29 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Молодечно 8 в.