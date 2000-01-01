деревня Муравьево Малое, деревня Муравьево Малое, Андреевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Муравьево Малое

Андреевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Андреевская волость
674. Муравьево Малое, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 93, сапожный завод

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Андреевская волость
д. Муравьево Мал.VIII. Семеновское общество127021Андреевский приход
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