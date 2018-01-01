село Свищев, село Свищев, Рівненська область (на 2018) — Familio

Свищев

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Ярославичская волость
547. Свищев, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 190, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20253Свищівселор-н Млинівськийсільрада Новоукраїнська
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