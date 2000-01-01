Населенное место

Клевацишки, ф. (Баланского), спл. р. Билия жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 29, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродзе 20 в.