хутор Клеватишки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Клеватишки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Клевацишки, ф. (Баланского), спл. р. Билия жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 29, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродзе 20 в.
Клеватишки, з. спл. р. Вилия, разн. влад., жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 33, раз. см. пред.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
х. Клеватишки2

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