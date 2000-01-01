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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Клевацишки, ф. (Баланского), спл. р. Билия жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 29, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродзе 20 в.
Клеватишки, з. спл. р. Вилия, разн. влад., жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 33, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Клеватишки2