деревня Решетникова, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Решетникова

Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тюменский округ
3071Решетникова (Дальная Тегень, Симахина), д. каз.при рч. Тегенке.6612103243269Часовня православная 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюменский уезд , Липчинская волость
Решетниковский выс., при рч. Липке, на прос. дор.31760888
Решетникова (Симахина) д., при рч. Тегенке, на прос. дор.323661010531

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Слободо-Туринский район
701092Решетниковадеревня57°29'с.ш.64°47'в.д.O-41-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, Слободо-Туринское сельское поселение
65639460141д Решетниковадеревня

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