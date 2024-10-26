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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3071Решетникова (Дальная Тегень, Симахина), д. каз.при рч. Тегенке.6612103243269Часовня православная 1.
Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года
НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Решетниковский выс., при рч. Липке, на прос. дор.31760888—
Решетникова (Симахина) д., при рч. Тегенке, на прос. дор.323661010531—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701092Решетниковадеревня57°29'с.ш.64°47'в.д.O-41-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65639460141д Решетниковадеревня