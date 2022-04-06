село Голдаево, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Голдаево

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
755Голдаево, с. каз. и вл.при р. Нугре.371229127143Церковь православная 1. Базары еженедельные. Волостное правление. Маслобоень 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
Часть С. Голдаева30Пав. Вас. Зиновьев297

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Голдаевская волость
118. Голдаево, село бывшее государственное и владельческое, при речке Нугре, дворов 48, жителей 302, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Орловская губерния, Болховский уезд, Голдаевская волость
село Голдаево223702825955328032786558[...]

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Голдаевская волость
Голдаево (село)4Ольгино

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Голдаевская волость
2823ГолдаевоселоБельдинскийрк. НугрьВсего: 95. Крестьянского типа: 90.19822442237.36.41.1Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Ольгино: 4,3 км.Шк. I-ой ст.; 3—т-з—I р.; т-з—II р.

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