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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
755Голдаево, с. каз. и вл.при р. Нугре.371229127143Церковь православная 1. Базары еженедельные. Волостное правление. Маслобоень 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Болховский уезд
Часть С. Голдаева30Пав. Вас. Зиновьев29—7
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
118. Голдаево, село бывшее государственное и владельческое, при речке Нугре, дворов 48, жителей 302, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православна Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Голдаево223702825955328032786558[...]
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Голдаево (село)4Ольгино
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
2823ГолдаевоселоБельдинскийрк. НугрьВсего: 95. Крестьянского типа: 90.19822442237.36.41.1Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 19,2 км.п.-т. а. Ольгино: 4,3 км.Шк. I-ой ст.; 3—т-з—I р.; т-з—II р.