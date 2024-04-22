село Сараши, село Сараши, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сараши

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4460Сарашева, дер.при р. Тулве и рч. Усть-Сарашке.6032213752760Мечетей 2. Магометанская школа. Волостное правление. Земская станция. Торжки.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевская волость
1363. Сараши, деревня бывшая государственная, при речке Тулве и речке Сарашке, дворов 295, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 мечети, школа Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевская волость
1) д. Сараши на р. Тулве и Сарашке, три мечети, русско-башкир. зем. школа, вол. прав., базар по вторникам, двухдневн. ярмарка 19 сентябряСарашевское общество50710771057ВотчинникиМагометанеБашкиры63

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевская волость
деревня Сараши

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
347252Сарашисело56°47'00"55°46'00"O-40-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Сарашевское сельское поселение
57604440101с Сарашисело
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