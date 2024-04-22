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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4460Сарашева, дер.при р. Тулве и рч. Усть-Сарашке.6032213752760Мечетей 2. Магометанская школа. Волостное правление. Земская станция. Торжки.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1363. Сараши, деревня бывшая государственная, при речке Тулве и речке Сарашке, дворов 295, жителей 1690, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 мечети, школа Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Сараши на р. Тулве и Сарашке, три мечети, русско-башкир. зем. школа, вол. прав., базар по вторникам, двухдневн. ярмарка 19 сентябряСарашевское общество50710771057ВотчинникиМагометанеБашкиры63—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Сараши
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347252Сарашисело56°47'00"55°46'00"O-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604440101с Сарашисело