деревня Тойла, Чудлейгская волость, Везенбергский уезд (на 1912) — Familio

Тойла

Чудлейгская волость, Везенбергский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Чудлейгская волость
1418.0Имение Тойла8211087ИеввескийИевве

Мы используем куки для улучшения работы сайта.