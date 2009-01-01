деревня Тростино, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Тростино

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Хотимская волость
293. Тростино, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 259, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Хотимская волость
18Село Тростино торговомручьеТростинскому с. о. 47203187Тростинского пр. 16040
24Фол. Тростиноторговомручьедв. В. Як. Гуминскому, прав. 276Тростинского пр. 16040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д Тростино540

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д. Тростино237

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