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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
293. Тростино, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 259, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
18Село Тростино торговомручьеТростинскому с. о. 47203187Тростинского пр. 16040
24Фол. Тростиноторговомручьедв. В. Як. Гуминскому, прав. 276Тростинского пр. 16040
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тростино540
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Тростино237