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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2468Васильевка (Зориновка), д. вл.при лимане Сосицком.6821123736
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
538. Вильгельмсталь (Васильевка), колония немцев, при речке Сасики, дворов 42, жителей 228, лютеранский молитвенный дом, школа
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Васильевка (Вильгельмсталь) (сельское общество)76191211402Суворовское 5 в.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15715Василівкаселоцентр сільської радир-н Березанськийсільрада Василівська