деревня Елисеево, Семеновский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Елисеево

Семеновский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3637Елисеево (Булатово), д. каз.при безымянном ручье и колодцах.1618125273342

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Богоявленская волость
931. Елисеева, деревня бывшая государственная, при речке Белавке, дворов 107, жителей 510, ветряная мельница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Богоявленская волость
д. Елисеево75414146

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Богоявленская волость
Елисеево дер.191Богоявленск. 637Богоявл. 661474
Семеновский уезд, Хвостиковская волость
Елисеево дер.195Богоявленск. 637Семенов661174

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Семенов
17727Елисееводеревня56°55'44°33'O-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Семеновский
22737000150д Елисееводеревня

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