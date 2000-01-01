деревня Притыкино, деревня Притыкино, Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Притыкино

Иловенская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот Евстихию Михайловичу Лебедеву, крестьянину Мологского уезда, Иловенской волости, деревни Притыкино. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Притыкино Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19963.
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Ульяновым В. П., д. Притыкино, Иловенской волости. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело по иску крест. Мологского уезда Иловеской волости дер. Притыкино Павлом Михайловым Ульяновым и Евстифеем Михайловым Лебедевым с крест. Н-Задубровской волости Илларио Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3405Притыкино, д. вл.при р. Мологе.174293631

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Иловенская волость
д. ПритыкиноVI. Тульниковское общество1004024Иловенский приход
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