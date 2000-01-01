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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот Евстихию Михайловичу Лебедеву, крестьянину Мологского уезда, Иловенской волости, деревни Притыкино. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Притыкино Иловенской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19963.
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Ульяновым В. П., д. Притыкино, Иловенской волости. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело по иску крест. Мологского уезда Иловеской волости дер. Притыкино Павлом Михайловым Ульяновым и Евстифеем Михайловым Лебедевым с крест. Н-Задубровской волости Илларио Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3405Притыкино, д. вл.при р. Мологе.174293631
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПритыкиноVI. Тульниковское общество1004024—Иловенский приход