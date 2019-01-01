деревня Ядровка, деревня Ядровка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ядровка

Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Вяжлинская волость
418. Ядровка, деревня бывшая владельческая, при речке Вяжле, дворов 65, жителей 547

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Вяжлинская волость
деревня Ядровка«Кирсановская» поч.-т. контора2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Умётский район
64704Ядровкадеревня52°28'42°52'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Умётский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевский сельсовет
68646460126д Ядровкадеревня
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