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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянкой с. Замогилья, Ложголовской волости, Гдовского уезда, Е. Александровой. 1892–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По жалобе крестьянина дер. Замогилья Ложголовской волости Гдовского уезда Михаила Петрова на сельского старосту. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина д. Замогилье Ложголовской волости М. Петрова об ускорении отвода ему отрубного участка. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1030Замогилье, д. вл.при оз. Пенине.7141244767
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Замогилье д.835 стан12122 участок18почтовое отделение Козья Гора.