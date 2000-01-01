деревня Замогилье, Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Замогилье

Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянкой с. Замогилья, Ложголовской волости, Гдовского уезда, Е. Александровой. 1892–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По жалобе крестьянина дер. Замогилья Ложголовской волости Гдовского уезда Михаила Петрова на сельского старосту. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По прошению крестьянина д. Замогилье Ложголовской волости М. Петрова об ускорении отвода ему отрубного участка. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1030Замогилье, д. вл.при оз. Пенине.7141244767

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ложголовская волость
Замогилье д.835 стан12122 участок18почтовое отделение Козья Гора.

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