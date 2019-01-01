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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
192Богородицкое (Буковище-Шеньшино), с. вл.при рч. Безыменке.25561218232Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
95. Шеншино (Богородицкое, Буковица), село бывшее владельческое, при речке Буковице), дворов 69, жителей 451, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь пр Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Богородицкое Шеншино, Буковище тож (село)10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Шеншино Богородицкое, Буковище тож (село)10Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Шеншино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292139Шеньшиносело52°53'с.ш.35°45'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655428111с Шеньшиносело