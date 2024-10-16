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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу германского подданного Ф. Биллэ за самовольную отлучку из деревни Иванино Погореловской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о заключении под стражу состоящей под надзором полиции в деревне Ивакино Погореловской волости Тотемского уезда германской подданной Э. Шмидт. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Ивакина Погореловской волости Тотемского уезда Папулиной А. Е. об отказе в назначении ей 6-ти рублевого ежемесячного п Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 365, 431. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8776Ивакино, д. каз.при р. Тиксе.533257387
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1378. Ивакина, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 159, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77ИвакиноУгрюмовское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные50¼39102100
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивакино 4988деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 15,5 км. Летнее: —.Зимнее: 180 км. Летнее: —.4643
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227892Ивакинодеревня59°42'с.ш.42°02'в.д.O-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646448136д Ивакинодеревня