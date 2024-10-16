деревня Ивакино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивакино

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу германского подданного Ф. Биллэ за самовольную отлучку из деревни Иванино Погореловской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о заключении под стражу состоящей под надзором полиции в деревне Ивакино Погореловской волости Тотемского уезда германской подданной Э. Шмидт. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Ивакина Погореловской волости Тотемского уезда Папулиной А. Е. об отказе в назначении ей 6-ти рублевого ежемесячного п Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 365, 431. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8776Ивакино, д. каз.при р. Тиксе.533257387

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Погореловская волость
1378. Ивакина, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 159, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Погореловская волость
77ИвакиноУгрюмовское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные50¼39102100

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Погореловский сельсовет
Ивакино 4988деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 15,5 км. Летнее: —.Зимнее: 180 км. Летнее: —.4643

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227892Ивакинодеревня59°42'с.ш.42°02'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
19646448136д Ивакинодеревня

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