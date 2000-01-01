посёлок Мехикоорма, посёлок Мехикоорма, Räpina vald, Põlva maakond (на 2022) — Familio

Мехикоорма

Räpina vald, Põlva maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Верроский уезд, Мексийская волость
деревня Мешкорм

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Põlva maakond, Räpina vald
Mehikoorma alevikalevik
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