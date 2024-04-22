село Мелюшки, село Мелюшки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Мелюшки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4442Милюшки, с. вл. и казач.при р. Хороле.186183751705Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Ново-Аврамовская волость
1050. Милюшки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 161, жителей 1136, церковь православная, почтовая станция, 2 питейных дома, лавка, и Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Ново-Аврамовская волость
40.0Милюшки селоМилюшковское козаков6181121123225321323644
40.0Милюшки селоМилюшковское крестьян собственников 1-ое618121219242953

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19368Мелюшкиселор-н Хорольськийсільрада Ковалівська
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