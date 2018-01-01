село Гибаловка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Гибаловка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Шаргородская волость
1057. Гибаловка, село бывшее владельческое, при речке Колбасне, дворов 100, жителей 590, церковь православная, школа, постоялый двор, 2 питейных дома, водяная мельница, в Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2535Гибалівкаселоцентр сільської радир-н Шаргородськийсільрада Гибалівська

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