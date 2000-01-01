посёлок Козырев, Таубевская станица, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Козырев

Таубевская станица, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Таубевская станица
1921Козырев посел., в юрте Таубевск. ст., при реке Быстрой731744256264304948

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